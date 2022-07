Mercoledì 20 Luglio 2022, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 08:58

Avrebbe molestato e tentato un approccio fisico con una sua studentessa l'infermiere 60enne iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di violenza sessuale per il quale la Procura della Repubblica ha chiesto la sospensione dall'esercizio della sua funzione. A.M., queste le sue iniziali, ricopre l'incarico di direttore didattico del corso di Scienze infermieristiche presso il polo di Terracina dell'università La Sapienza e a ottobre dello scorso anno era stato denunciato da un'allieva che seguiva le lezioni presso il polo ospedalieri della città: secondo la ragazza l'uomo, approfittando del ruolo ricoperto, avrebbe cercato di avere contatti fisici con lei avrebbe anche tentato di baciarla contro la sua volontà. Così lei lo ha denunciato ai carabinieri e la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un fascicolo d'inchiesta indagandolo per violenza sessuale.

A conclusione dei primi accertamenti il sostituto procuratore del capoluogo pontino Daria Monsurrò, titolare dell'indagine, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina l'adozione di un provvedimento di sospensione per l'uomo di 60enne dalle sue funzioni. Ieri mattina l'uomo è stato quindi ascoltato dal gip Pierpaolo Bortone che deve decidere se accogliere o meno la richiesta della procura.

Nel corso del colloquio A.M., assistito dall'avvocato Marcello Montalto, ha risposto alle domande del magistrato respingendo le accuse e negando di avere mai messo in atto qualsiasi tipo di approccio di carattere sessuale nei confronti della studentessa. Il gip si è quindi riservato di decidere sull'istanza del pubblico ministero relativa alla sospensione dalle funzioni dell'indagato.

E.Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA