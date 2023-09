Sabato 2 Settembre 2023, 14:25 - Ultimo aggiornamento: 14:43

L’AQUILA - Università dell’Aquila in lutto per l’improvvisa scomparsa del professor Bernardino Romano, ordinario di Tecnica e pianificazione urbanistica al Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale. Il corpo del 66 enne è stato recuperato questa mattina intorno alle 8 sul Gran Sasso, dove il docente è morto probabilmente a causa di una caduta sul sentiero del Centenario durante un’escursione. A lanciare l’allarme nella giornata di ieri era stata la moglie, preoccupata dal mancato ritorno a casa del marito e dalla impossibilità di contattarlo.

Le ricerche, scattate immediatamente, avevano permesso di individuare il corpo in un vallone, in una zona impervia: per il recupero, con l’ausilio dell’elisoccorso, è stato necessario attendere la mattinata.

L’Università ha diffuso messaggio di dolore e commiato: «Scienziato di elevato profilo, attentissimo alla tutela dell’ambiente e amante della montagna, Romano è stato maestro e guida per generazioni di colleghi e giovani ricercatori». Il rettore, Edoardo Alesse, ha espresso i suoi sentimenti di cordoglio alla moglie, Elena De Santis, anch’ella docente, alla figlia Lucia e a tutti i colleghi del Dipartimento.