Al via la disinfezione antibatterica su tutte le strade di Latina

Al via da stasera la disinfezione antibatterica su tutto il territorio comunale contro il coronavirus. Il servizio sarà svolto dalla ditta specializzata Sogea Srl e consisterà in un’operazione profilattica finalizzata a distruggere agenti patogeni presenti nell’ambiente quali microrganismi, virus, batteri, funghi, cattivi odori ed evitare il rischio di infezione e contagio da coronavirus.16 marzo 2020Settore n. 1 territorio comunale COMPRESO TRA:C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina17 marzo 2020Settore n. 2 territorio comunale COMPRESO TRA:C.so Matteotti – Strada Epitaffio e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 15618 marzo 2020Settore n. 3 territorio comunale COMPRESO TRA:Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina e Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido19 marzo 2020Settore n. 4 territorio comunale COMPRESO TRA:Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido e Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 15620 marzo 2020Latina Scalo, Borghi, settori Q4 e Q5 e Latina mare.Durante il trattamento, dalle 20.00, si raccomanda ai cittadini di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti e di chiudere porte e finestre.