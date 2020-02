Discarica di Borgo Montello, sull'ampliamento si prende ancora tempo

Nessuna decisione in Regione questa mattina a proposito della riapertura della discarica di Borgo Montello. Si prende ancora tempo sulla richiesta di Ecoambiente di abbancare ulteriori 38.000 metri cubi di rifiuti in discarica. Il sindaco Damiano Coletta nei giorni scorsi aveva minacciato un’ordinanza di blocco della riapertura della discarica in nome della salute pubblica. Per ora si ferma tutto, nella conferenza dei servizi di questa mattina, si è deciso di attendere gli esiti delle analisi che si terranno il 10 febbraio, un campionamento che sarà eseguito dall'Arpa in accordo con la società che gestisce il sito per verificare lo stato dell'inquinamento nella discarica.

«Faremo di tutto in questo lasso di tempo - ha affermato al termine il sindaco Damiano Coletta - per portare a termine le condizioni che renderanno impossibile la riapertura del sito». © RIPRODUZIONE RISERVATA