Difesa del pianeta, scambio tra studenti di Accademia life e Vittorio Veneto a Latina

Gli studenti di Accademia Life spiegheranno agli studenti del Vittorio Veneto la cultura della difesa del Pianeta.Venerdì 15 marzo è la giornata del FFF , il Fridays For Future, movimento mondiale di mobilitazione contro i cambiamenti climatici, sulla scia di quanto denunciato dalla svedese Greta Thunberg, proposta addirittura per il Premio Nobel I ragazzi di Accademia Life che si stanno specializzando in “ Esperto di interventi energetici sostenibili sul territorio “ , trasferiranno agli studenti del Vittorio Veneto le loro conoscenze sulla gestione delle risorse naturali in maniera tale da trasformare gli stessi ragazzi in "ambasciatori" del messaggio di un nuovo rapporto di tutela dell’ambiente. Saranno anche presenti i ragazzi del corso “tecnico della pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti”Oltre ai corsisti saranno presenti una serie di relatori , tra cui Ennio Cesa - docente di Accademia Life, Jessica Brighenti - Climate Leader, e la fondazione Slow Food , che illustreranno le questioni del cambiamento climatico , i loro effetti e le opportunità che la tecnologia mette a disposizione per contrastarla, la cultura e le buone pratiche di vita sostenibile. Verranno valutati gli impatti di anidride carbonicae dei tanti risvolti derivanti da semplici gesti quotidiani.L’iniziativa è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica della città in ragione del Flash Mob che avrà luogo alle 18 in piazza del Popolo a Latina , previsti per lo stesso giorno in decine di altre città in Italia e in Europa.