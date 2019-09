Dieci anni di hospice e il futuro delle cure palliative, convegno a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tema è "Insieme si può fare" e lo hanno scelto per celebrare i dieci anni dell'unità operativa di cure palliative dell'hospice "San Marco" a Latina. L'appuntamento è venerdì 27 settembre alle 17, presso l’aula magna dell’Istituto “G.B. Grassi”, sempre nel capoluogo.Per i 10 anni di attività si stanno organizzando alcuni eventi volti a celebrare e soprattutto a dare il giusto rilievo per le attività svolte durante questo decennio. «L’invito al convegno, rivolto sia alle istituzioni locali che agli operatori del settore - dicono gli organizzatori - è l’appuntamento a cui interverranno tutti coloro che hanno contribuito a far crescere la realtà degli Hospice e dell’assistenza domiciliare nell’ambito delle cure palliative nella nostra provincia, creando una rete di comunicazione anche con le altre realtà esistenti su tutto il territorio nazionale. Verrà inoltre dato ampio spazio su ciò che riguarda il futuro delle cure palliative».All'appuntamento saranno presenti, fra gli altri, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il vescovo monsignor Mariano Crociata, il direttore generale della Asl, Giorgio Casati e una serie di relatori che illustreranno l'attività svolta ma soprattutto quali sono i cambiamenti e le novità in un settore così delicato come la cura palliativa nei pazienti oncologici.