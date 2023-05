Cure palliative per neonati non disponibili nel Sud Italia, Sin: «Necessario garantirla»

Nel Sud Italia non c'è accesso alle cure palliative per neonati. La denuncia, e l'appello, arriva dalla Società Italiana di Neonatologia in vista della Giornata Nazionale del Sollievo che si celebra il 28 maggio.

Ma cosa sono le cure palliative perinatali? Sono delle cure, delle terapie, che servono per lenire il dolore dovuto a malattie croniche e a volte inguaribili nei neonati. Queste cure, ad oggi, sono disponibili solo in 5 centri in Italia e sono tutti dislocati nelle regioni centro-settentrionali.

Terapia del sollievo per neonati non è disponibile nel Sud Italia

È importante «creare una o più strutture in ogni regione del nostro Paese e garantire così le giuste cure a tutti» grazie anche a una «rete di professionisti specializzati», riporta la Società di Neonatologia.

Dall'approvazione della legge 38/2010, che sancisce il diritto a vedere alleviata la propria sofferenza, la maggior parte delle Regioni ha provveduto ad istituire una rete di Cure Palliative Pediatriche con relativo Hospice dedicato e «le restanti regioni si stanno mettendo in regola», ricorda la Sin.

Siamo invece più indietro per le Cure Palliative Perinatali, che coprono il periodo della gestazione e le settimane successive alla nascita, a fronte, «di un costante aumento di neonati che ne hanno bisogno, perché affetti da gravi malattie congenite».

Grazie ai progressi scientifici e alla diffusione di eccellenti reparti di Terapia Intensiva Neonatale, infatti, dopo la nascita questi bimbi possono sopravvivere settimane, mesi e anche anni, pur necessitando di una terapia del sollievo.

Le Cure Palliative Perinatali, spiega il presidente della Sin Luigi Orfeo, «servono a lenire la sofferenza e a migliorare la qualità di vita di questi bambini e dei loro genitori con una presa in carico globale del nucleo familiare, che eviti trattamenti intensivi sproporzionati e consenta un eventuale accompagnamento alla morte privo di dolore e rispettoso della dignità della persona».

A questo scopo la società scientifica ha istituito un Gruppo di Studio ad hoc, che sta portando avanti un piano formativo rivolto, non solo ai neonatologi o ai pediatri palliativisti, ma anche a professionisti di altre discipline tra cui ostetriche, infermieri e psicologi.