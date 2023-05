Detersivo nella fontana in Piazza della Repubblica: vandali colpiscono nella notte al centro di Terracina

Atto vandalico nella notte in pieno centro a Terracina. Questa mattina all'alba gli abitanti della città hanno trovato la fontana in Piazza della Repubblica completamente piena di schiuma.

Dalle foto si può notare come la vasca della fontana sia stata riempita di un comune detersivo per stoviglie, che ha provocato poi la produzione di una grande quantità di schiuma. Sul posto sono subito intervenuti gli addetti ai lavori per ripulire e ripristinare lo stato della fontana.

Intanto le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella piazza per individuare i responsabili di tale gesto. Stando alle prime indiscrezioni il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 23:30. A compiere la bravata sarebbero stati due ragazzi giunti sul posto a bordo di un'autovettura della quale non è stato ancora possibile individuare la targa a causa delle immagini troppo buie. Il prossimo step sarà quindi quello di visionare i video delle telecamere di alcune attività commerciali per provare ad identificare i due responsabili. Tra i primi a segnalare il fatto sui social la pagina Facebook "Sei di Terracina se" dove tanti citttadini hanno criticato l'azione.