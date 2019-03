Democrazia finanza ed economia, incontro in diocesi a Latina con l'economista Becchetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma venerdì 22 marzo alle 20.30 presso la curia diocesana di Latina, un incontro con l'economista Leonardo Becchetti, sul tema «La democrazia tra finanza ed economia, mercato globale e società civile», anche alla luce delle implicazioni delle politiche economiche europee sugli stati membri dell'Unione europea.Si tratta di un evento organizzato dall'Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e rientra nel percorso formativo sulla “Democrazia in crisi” portato avanti in collaborazione con l'Azione Cattolica diocesana, il Movimento ecclesiale di impegno culturale (Meic) e le Acli provinciali.«Nella crisi morale ed economica di questo particolare momento storico, si sente la necessità di formare coscienze critiche e solidali, impegnate a partecipare alla vita democratica del Paese e a contrastare il fenomeno dilagante delle varie forme dell’antipolitica e della corruzione. Per questo vogliamo favorire momenti che invitino ad un fattivo interesse verso le problematiche socio-politiche, diffondano i valori della democrazia e restituiscano ai cittadini la passione di occuparsi del bene comune con un impegno attivo nella vita sociale», ha spiegato don Massimo Castagna, direttore dell'Ufficio per la Pastorale sociale.Leonardo Becchetti è ordinario di Economia politica all’Università di Roma Tor Vergata, è editorialista di “Avvenire”, blogger per Repubblica.it, presidente del comitato etico di Etica SGR, fondatore di Next, rete multistakeholder che raccoglie sindacati, banche, imprese, Ong impegnati sui temi della cittadinanza attiva e della costruzione di capitale sociale nei territori.