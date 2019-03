Daniele Nardi e Tom Ballard, ecco la raccolta fondi per aiutare le ricerche dei due alpinisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La terribile situazione delle ricerche di Daniele Nardi e del suo compagno di scalata Tom Ballard, oltre che dalle condizioni meteorologiche molto variabili, della difficoltà di arrivare in quota con un elicottero e dalle turbolenze diplomatiche e militari in quell'area è rallentata anche dalla problematica economica per far volare quel tipo di elicottero adatto alla ricerca in zone così impervie.Per questo motivo è partita una raccolta fondi internazionale, una sorta di tentativo di aiuto per raccogliere i soldi necessari a pagare il carburante e l'utilizzo del velivolo.Gli organizzatori si definiscono amici di Daniele Nardi e precisano che: «Tutte le donazioni verranno utilizzate per dare un supporto concreto per ritrovare tutte e due gli alpinisti. Le somme non utilizzate per tale scopo verranno devolute alle scuole del Pakistan per garantire ai ragazzi il diritto allo studio, come Daniele ha fatto e fa in ogni sua spedizione come Ambasciatore dei Diritti Umani».Nel link ci sono le coordinate per partecipare e contribuire alla raccolta fondi, sul lato sinitro si possono vedere le donazioni e i rispettivi donatori.Questo è il link friends-of-daniele-and-tom-nanga-parbat-rescue?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_dn_postdonate_r