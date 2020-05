Crolla nella notte intonaco in un ufficio del Comune di Latina

Un pezzo di intonaco è crollato dal soffitto di un ufficio del Comune di Latina . Per fortuna il distacco - all'interno degli uffici dei Servizi sociali , in via Duca del Mare - è avvenuto nella notte quando non c'era nessuno. la scoperta è stata fatta questa mattina alle 6 dalle addette alle pulizie che hanno immediatamente allertato gli uddici comunali.



Il dirigente alle Manutenzioni Micol Ayuso ha dato disposizione di interdire l'accesso agli uffici in attesa di un sopralluogo dei tecnici del Comune. L'intonaco, circa 2 metri quadrati, è crollato all'interno di una delle stanze dei Servizi sociali investendo la scrivania, l'ufficio e parte del corridoio.