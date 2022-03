Covid Latina, bollettino di oggi 14 marzo: 329 nuovi casi, il peggior lunedì da un mese

E' il peggior lunedì da un mese a questa parte per numero di nuovi contagi. Il bollettino di oggi, 14 marzo 2022, della Asl di Latina segnala nelle ultime 24 ore 329 nuovi casi di contagio al coronavirus in tutta la provincia: un dato che ci riporta bruscamente indietro di un mese e mezzo proprio come riscontrato sul bilancio dei contagi nell'ultima settimana.

Qui l'articolo sui dati degli ultimi sette giorni:

Covid, nell'ultima settimana i casi di nuovo sopra i 4 mila

I numeri del bollettino del lunedì sono interessanti e comparabili con quelli dello stesso giorno delle settimane precedenti perché riferiti ai tamponi effettuati nel week end (che sono sensibilmente meno di quelli degli altri giorni della settimana perché sabato e soprattutto domenica la maggior parte delle farmacie sono chiuse). Negli scorsi lunedì avevamo assistito a un progressivo calo dei casi che andava avanti dal 31 gennaio quando i nuovi contagi erano stati 529 per poi scendere a 405, a 358, a 184, fino ai 76 del 28 febbraio. Lunedì scorso c'era stato un campanello d'allarme. I contagi riscontrati il 7 marzo erano risaliti a 286. Dato confermato dai 329 casi di oggi. Cosa vuole dire questa ripresa? Una "gobba" fisiologica nella curva discendente dei contagi da coronavirus? Oppure l'imprevista ripresa di una nuova ondata della pandemia? Presto per dirlo, ma gli esperti propendono per la prima ipotesi.

La città con più casi è sempre Latina (86), seguita da Aprilia (40). Questa la mappa completa dei nuovi casi nei 33 comuni della provincia pontina:



Purtroppo cìè una nuova vittima, un uomo di Itri di 84 anni che soffriva di ipertensione e che non era vaccinato. Quanto ai ricoveri ieri non ce ne sono stati.

Pochissime invece le vaccinazioni: appena 37 e tutte pediatriche.