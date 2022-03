Covid, nell'ultima settimana i casi di nuovo sopra i 4 mila

E' come se l'orologio della pandemia in provincia di latina fosse tornato indietro di un mese. La settimana che si è appena conclusa ha fatto registrare 4.445 nuovi casi di contagio al coronavirus, circa 1600 in più rispetto ai sette giorni precedenti e praticamente eguagliando il dato di un mese fa, quando tra il 14 e il 20 febbraio i contagi furono 4553. E' un dato in linea con quello che sta accadendo nell'intero paese. I virologi l'hanno chiamata una gobba nella curva discendente ma nessuno sa se è invece già il degnale dell'inizio di una nuova ondata. Ieri i nuovi casi erano stati 567 e fortunatamente non si è registrato alcun decesso. In questi sette giorni i morti sono stati dieci, mentre un mese fa erano stati 17 e questo (anche a livello nazionale) lascia pensare che la pericolosità del virus stia scemando. Anche i ricoveri sono in calo. Questa settimana sono stati 11. A marzo erano bastati due giorni per far registrare lo stesso numero e in sette giorni erano stati 34.



Nel bollettino di ieri la città con più nuovi casi è risultata sempre Latina (125 contagi). Questa la distribuzione degli altri contagi: 76 ad Aprilia, 10 a Castelforte, 26 a Cisterna, 8 a Cori, 43 a Fondi, 34 a Formia, 16 a Gaeta e 22 ad Itri; altri 5 sono a Lenola, 1 a Maenza, 35 a Minturno, 9 a Monte San Biagio, 5 a Norma, 12 a Pontinia, 1 a Ponza, 22 a Priverno, 4 a Prossedi, 5 a Roccagorga, 19 sono a Sabaudia, 11 a San Felice Circeo, 5 a Santi Cosma e Damiano, 5 a Sermoneta, 19 a Sezze, 1 a Sonnino e 1 a Sperlonga, infine 47 a Terracina. Quanto ai vaccini ieri sono state somministrate complessivamente 768 dosi delle quali 634 ad adulti con 29 prime dosi, 166 seconde dosi, 418 terze e 21 quarte. Sono state invece 124 le vaccinazioni pediatriche (21 prime dosi e 113 seconde dosi).

Nel Lazio su 7.408 tamponi molecolari e 34.977 tamponi antigenici per un totale di 42.385 tamponi, si registrano 6.487 nuovi casi positivi (+219), sono 4 i decessi (-6), 1.035 i ricoverati (+11), 73 le terapie intensive (+2) e +5.276 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%.

