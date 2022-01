Covid Latina, bollettino di oggi primo gennaio: 1272 nuovi casi e un morto

I nuovi casi restano tantissimi in provincia di Latina. Il bollettino di oggi, 1 gennaio, della Asl di Latina conferma l'andamento degli ultimi giorni: 1272 i nuovi contagi al coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore, in linea purtroppo con i dato monstre di fine anno (1435 casi il 31 dicembre e 790 il 30). Latina resta la città con più casi, ormai da giorni sotto una pressione fortissima del virus: 405 i nuovi contagi. S egue Aprilia (186) e Terracina (127 casi, per la prima volta in tripla cifra).

Questa la mappa completa dei nuovi casi:



Il virus è ovunque, 31 i comuni potini con almeno un caso (non era mai accudauto): Ventotene e Campodimele sono gli unici due comuni pontini senza nuovi contagi. Cìè purtroppo anche una nuova vittima, a Sabaudia, la numero 698 da inizio pandemia: è un uomo del 1935, non si sa se era vaccinato. L'unica buona notizia è che i ricoveri sono stati pochi nelle ultime 24 ore, solo 2.