Autisti per l'Ares 118, Confail: «No alle agenzie interinali a peso d'oro»

«L'Ares 118 persiste nel reclutamento di autisti di ambulanza tramite le agenzie interinali, garantendo così del personale inesperto, pagato a peso d'oro dai contribuenti del Lazio, per guidare i mezzi giunti dall'Esercito italiano in soccorso al parco auto dell'azienda regionale» - a denunciarlo è Vinicio Amici (foto sotto), segretario regionale Confail Sanità del Lazio.

L'esponente sindacale fa riferimento all'ultima delibera che prevede 14 autisti e stanzia 150mila euro per tre mesi «il che significa oltre 3.500 euro al mese per ogni autista, al quale sarà garantito uno stipendio molto basso. Perché l'azienda non utilizza i cosiddetti giubilari assunti durante il Giubileo della Misericordia, che sono sia professionalmente esperti sia ormai in organico all'Ares oltre ai 600 autisti del concorso pubblico già risultati idonei alle prove di guida? Purtroppo sembra che le aziende pubbliche debbano continuare ad essere governate senza un'oculata attenzione delle uscite, tanto le entrate continuano ad essere garantite dai portafogli dei cittadini attraverso, ad esempio, l'addizionale Irpef più alta d'Italia».

