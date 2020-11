Ambulanze di nuovo in fila, Confail: «Così il territorio non è presidiato»

Undici ambulanze in fila all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina alle 19 di oggi, 6 novembre. Una situazione comune a tutta Italia, purtroppo, ma di fronte alla quale il rappresentante del Confail, Vinicio Amici, denuncia: «In questo modo il territorio da Pontinia a Terracina e fino ai Lepini è scoperto, se succede un'emergenza non ci sono mezzi. I pazienti sulle ambulanze sono positivi, ma solo uno è in condizioni più serie, gli altri sono stati invitati dai medici di base a chiamare l'ambulanza. Non si può andare avanti in queste condizioni, chi di dovere intervenga per potenziare la disponibilità di ambulanze e personale»

Il viale di accesso al pronto soccorso - lato Covid - è pieno di mezzi e altri si trovano su via Canova, all'esterno dell'ospedale. Il dipartimento di emergenza sta gestendo, come ogni giorno, i casi ma non è umanamente possibile dare risposte in tempi brevi a tutti.

