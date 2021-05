Covid, bollettino oggi 3 maggio: a Latina 72 nuovi casi

Pochi casi riscontrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina: il bollettino di oggi, 3 maggio, della Asl ne riporta appena 72, ma prima di esultare bisogna ricordare che i casi notificati sono quelli relativi al primo maggio, giorno in cui i centri per i tamponi hanno chiuso a metà giornata.

Sono comunque dieci i casi nel capoluogo, mentre sono 15 quelli riscontrati a Fondi. Seguono Cisterna (14), Aprilia (7). Sempre 16 i comuni pontini senza nuovi casi. Questa la mappa completa:



