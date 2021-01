Covid, Azzurro donna: «Importante il vaccino, speriamo di farlo tutti entro l'anno»

L'occasione di essere vaccinata nel suo ruolo di coordinatrice infermieristica all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina diventa un appello sull'importanza di aderire alla campagna di vaccinazione sul Covid 19. A farlo è la coordinatrice provinciale di "Azzurro donna" di Forza Italia, Anna Zannella: «E' un onore per me aver ricevuto la vaccinazione, con la speranza che entro l'anno verrà vaccinata tutta la popolazione per ritrovarsi ad avere una vita di abbracci e sorrisi. E' importante vaccinarsi, si deve aderire, la scienza ha dato una risposta fondamentale nella battaglia che negli ospedali stiamo affrontando da un anno»

