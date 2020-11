Forza Italia, Anna Zannella nominata coordinatrice provinciale di Azzurro donna

Nuova coordinatrice di Azzurro donna per la provincia di Latina. Si tratta di Anna Zannella, già impegnata in sanità e in politica con Forza Italia. La nomina è stata voluta dal coordinatore regionale del partito, il senatore Claudio Fazzone.

«E' un onore per me avere ricevuto questo incarico a livello provinciale - dice la neo cooordinatrice, nella vita è coordinatrice infermieristica all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina - un grazie particolare al senatore Fazzone che ha creduto in me e all'onorevole Catia Polidori coordinatrice di Azzurro donna, oltre che a Emanuela Mari coordinatrice del Lazio. Siamo una grande squadra»

