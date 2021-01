Covid, altri sei morti e 125 nuovi contagiati in provincia di Latina

Non si arrestano i decessi per covid in provincia di Latina: anche oggi il bollettino Asl da notizia di altre sei vittime (cinque residenti e un non residente). Nelle ultime ventiquattro ore anche 125 nuovi positivi e solo 35 guariti.

Diciannove i nuovi contagiati riscontrati a Latina, quindici a Formia. Questa la mappa completa dei nuovi contagi.

Trentacinque invece le persone guarite nelle ultime 24 ore in provincia.

Ultimo aggiornamento: 15:56

