Covid, a Latina indice Rt a 1,65: il doppio della media nazionale

L'Unità di Crisi della Regione Lazio ha comunicato attraverso "Salute Lazio" che l'inidice RT complessivo nel Lazio è pari all'1,04 , livello superiore alla media regionale che attualmente è pari a 0,86. L'indice Rt misura l'indice di replicazione del virus, ovvero quante persone può contagiare ogni singolo positivo. La cosa che preoccupa è l'indice Rt della provincia di Latina.

«Nella città di Roma - spiega Salute Lazio - è sotto a 1 e precisamente a 0.98. L'RT nelle province: a Viterbo 0.53, a Latina 1.65, a Frosinone 1.04 e a Rieti 1.03». Come si vede Latina ha in indice Rt che è praticamente doppio rispetto alla media nazionale e conferma che in queste settimane il calo dei contagi è stato più lento che nel resto del paese.

La Regione ha comunicato anche che «migliora di 3 punti il tasso di occupazione dei posti letto di area medica e di 2 punti il tasso di occupazione dei posti letto di malattie intensive. In miglioramento la conclusione delle indagini epidemiologiche per ricerca contatti stretti al 93%. L'incidenza settimanale per 100 mila abitanti resta invariata».

