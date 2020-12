Covid Frosinone, oggi 105 nuovi positivi e tre morti. Vaccino, tempi più stretti per la Catalent di Anagni

Il bollettino sui contagi Covid in provincia di Frosinone oggi segna 105 nuovi positivi su 737 tamponi, tre deceduti e 81 negativizzati. Le vittime sono un uomo di 83 anni residente a Sora e una donna di 66 anni residente ad Alatri e una donna di 81 anni residente a San Pietro Infine.

Questa la situazione nei Comuni:

In Ciociaria migliora il tasso d'incidenza. Nel Lazio il valore Rt complessivo è all'1,04. Nella città di Roma sotto a 1 e precisamente a 0.98. L'Rt nelle province: a Viterbo 0.53, a Latina 1.65, a Frosinone 1.04 e a Rieti 1.03. Migliora di 3 punti il tasso di occupazione dei posti letto di area medica e di 2 punti il tasso di occupazione dei posti letto di malattie intensive. In miglioramento la conclusione delle indagini epidemiologiche per ricerca contatti stretti al 93 per cento. L'incidenza settimanale per 100 mila abitanti resta invariata.

Intanto arrivano novità importanti per il vaccino che avrà anche la provincia di Frosinone come protagonista. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha comunicato che anticiperà al 6 gennaio la riunione che potrebbe dare l’ok all’autorizzazione del vaccino anti-Covid di Moderna, azienda biotecnologica di Cambridge (Usa), che ha scelto Catalent, la casa farmaceutica con sede ad Anagni, come partner di supporto con le fasi finali di produzione di riempimento di fiale e confezionamento.

Il vaccino di Moderna, infialato in Ciociaria, andrà ad aggiungersi a quello della Pfizer. La campagna di vaccinazione, in provincia di Frosinone, inizierà il 15 gennaio.

