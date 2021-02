Covid, 108 nuovi casi ma 1162 guariti in provincia di Latina

Restano a tre cifre i nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina, ma boom di guariti. Il bollettino della Asl segnala infatti 1908 nuovi casi (26 nel capoluogo, 19 ad Aprilia, 10 a Formia, 8 a Cisterna e 6 a Santi Cosma e Damiano, solo per citare i comuni più colpiti). Ma due buone notizie. Febbraio si apre senza nuove vittime, dopo i 103 morti per covid del mese di gennaio. E' la terza volta nel 2021 che non ci sono decessi nelle 24 ore. L'altra buona notizia è che ci sono 1162 pazienti guariti. E' evidentemente un accumulo di notifiche di guarigioni che si era accumulato, ma il dato abbatte comunque il numero di quelli attualmente contagiati.

