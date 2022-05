cosafareladomenica, il 15 a Priverno a pescare sul fiume Amaseno con i bambini

La rubrica del Messaggero #cosafareladomenica a Latina e in provincia arriva alla sua terza puntata. Stavolta si va a Priverno e in particolare sulle sponde dell'Amaseno, il fiume che dalla Ciociaria scende verso la costa pontina. L'appuntamento è per domenica 15 maggio a partire dalle 9.30.



"Non solo Fiume" è un'iniziativa realizzata dal Comune di Priverno, in collaborazione con le associazioni sportive FIPSAS ASD Pescatori Priverno e ASD Pesca Sportiva Priverno e l’associazione di escursionismo Sentieri Nord Sud, ed è rivolta ai bambini della scuola primaria, con lo scopo di sensibilizzarli sul tema della tutela dell’ambiente e sull’importanza di amare e rispettare il proprio territorio.



«Sarà un'esperienza che condurrà i bambini e le loro famiglie a conoscere meglio l’ambiente del fiume - spiegano gli organizzatori - una risorsa importante ancora da valorizzare e da fruire pienamente per tante attività, attraverso passeggiate naturalistiche arricchite di nozioni storico-culturali, e sperimentazioni di pesca sportiva guidata dai pescatori».

Il programma prevede l'accoglienza delle famiglie nei pressi della diga sul fiume Amaseno in territorio di Priverno. Bambini e genitori saranno poi accompagnati lungo un percorso naturalistico alla portata di tutti per visitare la Mole Comuni. A quel punto si entrerà nel vivo della giornata con le esercitazioni di pesca nel fiume guidati da pescatori esperti. Poi il meritato riposto con il pranzo al sacco ce si potrà consumare sul prato in riva al fiume.