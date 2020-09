Corsa ai tamponi drive-in, fila chilometrica nei pressi dell'ospedale di Latina

Una fila di chilometri che si snoda fino alla circonvallazione di Latina, nei pressi dell'ospedale "Santa Maria Goretti" dove si trova l'unica postazione per i tamponi drive in della provincia.

Da questa mattina decine e decine di automobili sono in fila nei pressi della struttura sanitaria per arrivare alla tenda ed eseguire il test sul Covid 19. Si tratta di persone rientrate dalle vacanze, ma anche di chi ha prescrizione del proprio medico di base e di chi deve eseguire il tampone per ragioni di lavoro.

Vedi anche > Covid, festa privata con un positivo: 100 persone sottoposte a tampone



© RIPRODUZIONE RISERVATA