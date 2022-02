Rieti, lunghe file al Cup dell'ospedale per problemi al software

RIETI - Tilt al Cup Asl. Code interminabili e avanzamenti a singhiozzo presso lo sportello Cup (Centro unico di prenotazione) dell’Asl di Rieti dell’ospedale San Camillo de Lellis. Problemi tecnici al programma di prenotazione hanno causato disagi attese interminabili nella mattinata odierna.

Nonostante tutti gli sportelli fossero aperti al pubblico, le criticità del software operativo accreditato alla gestione e al pagamento delle prenotazioni degli esami diagnostici hanno permesso solo prenotazioni col contagocce e, una volta preso il numeretto, c’è chi si è ritrovato anche con 60 utenti davanti. Prontamente sono intervenuti i tecnici per ripristinare il servizio informatico che – assicurano dall’Asl di Rieti – dovrebbe essere risolto in giornata dopo il tilt che ha messo il Cup nel caos. Una mattinata di inferno a causa del blocco informatico e che presto dunque dovrebbe tornare alla normalità con l'intervento dei tecnici preposti. Non si tratterebbe comunque di un attacco hacker ma solo di un temporaneo disagio tecnico.