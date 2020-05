Coronavirus, Simeone: «Bene Asl su rilevazione temperatura a chi accede negli ospedali»

«Ringrazio il direttore generale dell’Asl di Latina Giorgio Casati per aver accolto la nostra richiesta circa la rilevazione della temperatura corporea a chiunque fa ingresso negli ospedali della provincia, al Goretti di Latina, al San Giovanni di Dio di Fondi, al Fiorini di Terracina e al Dono Svizzero di Formia. Così come di estenderla a tutti i presidi territoriali della provincia di Latina».

A dirlo è il consigliere regionale pontino di Forza Italia, Giuseppe Simeone, che in tal senso si era espresso nei giorni scorsi alla luce dell'emergenza Coronavirus.

«Prendo atto di una missiva inviatami vdal manager dell’azienda sanitaria, che ha disposto l’estensione della misura precauzionale della rilevazione della temperatura corporea anche ai presidi ospedalieri e territoriali, esattamente come richiesto dal sottoscritto attraverso una nota dello scorso mese di aprile. Accolgo con soddisfazione la scelta chiara del vertice dell’Asl di Latina di rafforzare le forme di prevenzione necessarie per impedire la diffusione del virus in tutte le strutture sanitarie della realtà pontina. Mi auguro che possa iniziare una nuova stagione caratterizzata da una collaborazione ancora più efficace fra rappresentanti istituzionali del territorio e il vertice dell’Asl, per il bene dei cittadini della provincia, la cui tutela dei diritti deve essere l’unica nostra vera priorità».

