«Siamo vicini a Ponza e non vediamo l’ora che tutto torni alla normalità, comprendendo coloro che, vivendo di barche, vede a rischio il proprio futuro». L’avvocato Antonio Bufalari, vice presidente di Assonautica Romana, spiega che la presa di posizione dell’associazione tutto era fuorché un attacco agli operatori delle isole.

La proposta di interdire la navigazione a causa del Coronavirus « è relativa alla fase 2 che si concluderà il prossimo 17 maggio ed è funzionalmente collegato alla graduale riapertura della navigazione da diporto e non agli aspetti professionali del settore turistico».

Ancora: «Ribadiamo che l’attenzione di Assonautica verso le attività produttive ha, per questioni sia statutarie che di sostanza, la massima priorità, fatta salva la tutela della persona. È proprio per questa ragione che abbiamo condiviso il sentimento dell’Amministrazione comunale e del sindaco di Ponza di contemperare la comprensibile esigenza di lavoro di alcuni operatori locali e di arrivo dei turisti, con l’assoluta necessità di assicurare la salute dei cittadini. A nostro parere, il successo della prossima stagione turistica, in particolare modo sulle Isole, dipenderà dalla capacità del mantenimento dell’immunità e della salute di operatori e turisti attraverso la definizione di procedure precise per vivere le vacanze sia in barca che a terra».

