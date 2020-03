© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piange la sua seconda vittima Minturno, l'undicesima della provincia. Maria Boccucci, 72 anni, viveva nella zona di Pantano Arenile. La donna era ricoverata da lunedì scorso in gravi condizioni in rianimazione al Dono Svizzero di Formia. Il suo quadro clinico fortemente compromesso prima di arrivare nella struttura sanitaria, aggravato dal contagio del Covid-19. La donna soffriva di gravi patologie pregresse come diabete, cardiopatia e obesità. Quasi una settimana in cui i medici hanno fatto di tutto per stabilizzarla. In un primo momento sembrava stesse migliorando, reagendo alle cure, poi il crollo fino a ieri, quando nella tarda mattina ha cessato di vivere. La morte della signora Boccucci segue di 12 giorni il decesso del primo caso di Coronavirus in provincia di Latina, Anna Visconte, la 54enne originaria di Minturno ma residente nella provincia di Cremona, che si era recata in visita dai parenti poco prima di Carnevale. La cremonese di adozione era ricoverata allo Spallanzani di Roma per una grave polmonite ed era già affetta da una forma acuta di asma. All'ospedale capitolino fu inviata per precauzione anche la nipote della signora, che aveva avuto sintomi influenzali, ma era risultata negativa al tampone. I suoi familiari furono messi tutti in quarantena ma fortunatamente non sono risultati positivi. Aveva avuto dei sintomi influenzali anche la nipote della signora di Cremona, che per precauzione era stata trasferita allo Spallanzani, fortunatamente è risultata negativa ai test. Avendo fatto visita a diversi familiari e amici, tutti hanno osservato la quarantena, dopo la scoperta del contagio della 54enne. In buona parte hanno terminato il periodo di sorveglianza domiciliare, durante la quale non hanno accusato sintomi. Attonito il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, per questo secondo decesso. «Ci dispiace che la comunità dichiara il primo cittadino venga ancora una volta sconvolta da un lutto derivante da questo terribile virus. Porgiamo le condoglianze ai familiari, comprendendo il loro dolore accentuato dal fatto di non aver potuto dare l'ultimo saluto alla propria congiunta. Questa è una delle cose più drammatiche di questo virus, che fa stare lontane le persone care quando sono contagiate e purtroppo anche quando muoiono». Nel sud pontino si sono registrati altri tre casi positivi nella giornata di ieri. Il primo riguarda un 40enne di Castelforte, operatore presso la Comunità L'Aquilone di Formia. Le sue condizioni sono lievi e si trova ristretto presso la propria abitazione. Il suo è il primo caso del Comune di Castelforte. Sempre in isolamento domiciliare di trova una donna di 60 anni di Santi Cosma e Damiano. Si tratta del secondo caso per il Comune aurunco. Infine, a Itri il sesto caso sempre collegato alla crociera ai Caraibi alla quale hanno partecipato 35 itrani. Ora i casi collegati con quel viaggio sono cinque.Giuseppe Mallozzi© RIPRODUZIONE RISERVATA