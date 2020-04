Coronavirus, mascherine inadeguate in ospedale e sulle ambulanze: le lamentele degli operatori

Un'immagine postata sui social e una frase inequivocabile: «Questa è la fornitura della farmacia di mascherine chirurgiche stamane. Siamo passati degli stracci da spolvero alla carta velina. É così che vogliono proteggere operatori e pazienti?». A scriverlo è il sindacalista della Federazione provinciale Usb Maurizio Trimarchi, in prima linea al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

Vedi anche >> coronavirus_fondi_mascherine_regione-5122546.html

Oltre la mascherina chirurgica, posta anche quella considerata Ffp2: «Le stesse contestate dall'ordine dei medici» - aggiunge Trimarchi.

Vedi anche >> coronavirus_medici_mascherine_protezione_civile-5146223.html

Sulla mancanza di presidi di sicurezza intervengono pure gli operatori delle ambulanze in appalto con Ares 118 a Latina e provincia. In alcuni casi sono stati consegnati kit di tute utili in caso di contagio chimico ma non adatte all'emergenza che si sta vivendo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA