Il viceministro Sileri a Latina visita i reparti Covid del Goretti: «Ho trovato situazione ottima»

Blitz al Goretti di Latina del viceministro Pierpaolo Sileri che ha visitato l’ospedale del capoluogo pontino accompagnato dal direttore sanitario della Asl, Giuseppe Visconti. «Sto visitando tutti gli ospedali che fronteggiano l'emergenza Coronavirus per star vicino ai colleghi e al personale sanitario e per capire di cosa c'è bisogno - ha spiegato - Sarà una battaglia lunga finché non troveremo un vaccino».

«Al Goretti ho trovato una situazione ottima. Nel Lazio in pochissime settimane grazie allo sforzo di tutti è stato fatto un lavoro straordinario, ora spetta alla politica valorizzare l’impegno cercando di ridare alla sanità quello che negli anni passati è stato tolto». Sileri, ha anche parlato dei test sierologici: «Avranno un ruolo fondamentale, ma dovranno sempre essere seguiti dal tampone».

Sugli infermieri, rispondendo alle domanda dei giornalisti che lo aspettavano all’esterno del Goretti il viceministro ha spiegato che «L’indirizzo è mantenere le risorse che hanno dato il massimo in questo momento valorizzandole anche attraverso i contratti».

