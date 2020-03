Coronavirus, Schintu scrive su Fb: «Situazione stabile, non ho affanno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie a voi per il vostro affetto. La mia situazione clinica e’ stabile tranne piccolo disturbo metabolico dovuto allo stress. Non ho affanno!». Così domenica sera il medico di Sabaufia Salvatore Schintu ha voluto aggiornare da un letto dell'Ospedale Santa Maria Goretti i suoi pazienti e i suoi amici con un messaggio su Fb. «Vorrei dirvi qualche parola rassicurante - ha scritto l'ex sindaco di Sabaudia - Mi sono ammalato nella notte tra martedì e mercoledì notte, da quella data non ho visto nessun paziente. Per il mio periodo di incubazione, incerto, 5/7 gg? 14?, vale la pena di riflettere sui contatti. State isolati e misturare la febbre. Comunicate al manager del rischio, anche tramite mia moglie, fatevi sentire se la Tc è superiore a 37,5. Nella mia esperienza il disturbo principale è stata la stanchezza e ho attivato 1509 e malattie infettive. Un atto doveroso: grazie alla Drssa Licthner,alla Drssa Gioacchini, al collega de triage ps Covid che ha superato le 14 ore di lavoro come tutto il suo team, grazie a tutto il personale del reparto di malattie infettive».