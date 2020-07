Coronavirus, oggi zero contagi. Casati: «Test sul sangue confermano che Covid circola»

Zero contagi nella giornata odierna per il Coronavirus. E' l'anticipazione che il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, ha fatto durante un collegamento per illustrare i lusinghieri risultati ottenuti dalla "rete dell'infarto" della provincia, prima in Italia e tra le prime in Europa per trattamento della patologia.

Il direttore generale ha parlato dei recenti tamponi che hanno riscontrato basse cariche virali «e inizialmente erano classificati fra gli indeterminati, poi sono stati inseriti tra i positivi anche se solo a un gene» ma soprattutto dei test sul sangue. I risultati sulla popolazione più esposta danno una percentuale al di sotto dell'1% «ma in alcune categorie è fra il 3 e il 5%, il che significa che il virus ha circolato e circola, quindi vanno mantenute tutte le cautele necessarie». I nuovi casi positivi riscontrati nei giorni scorsi, invece, sono riconducibili a «persone entrate in contatto con strutture sanitarie, dove si eseguono i tamponi e in caso negativo vengono comunque ripetuti, consentendo di intervenire appena si manifesta la positività anche a un solo gene e di circoscrivere i casi».

