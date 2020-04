Un uomo di 78 anni di Terracina è deceduto all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove era ricoverato da alcuni giorni per le complicazioni dovute al Coronavirus. Le sue condizioni erano parse subito serie, aveva già patologie pregresse e si era aggravato nelle ultime ore a causa del Covid19.

I funerali, come disposto per questo periodo, si terranno in forma strettamente privata. Con il decesso di ieri salgono a 19 i morti per l'epidemia in provincia di Latina.

Vedi anche >> coronavirus_latina_san_felice_circeo_rsa_morto-5171077.html

© RIPRODUZIONE RISERVATA