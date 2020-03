La Asl di Latina ha appena comunicato attraverso la pagina "Salute Lazio" che ci sono 7 nuovi casi positivi al Coronavirus nell'intera provincia. E' deceduta allo Spallanzani una donna di 82 anni con grave scompenso cardiaco e insufficienza renale - è la parente del vicesindaco di Formia, come anticipato ieri dal Messaggero - per la quale è stato richiesto un esame autoptico. Continiano a crescere le persone in sorveglianza domiciliare, attualmente in provincia sono 1.200.

«Rispetto alla giornata di ieri - spiegano dalla Asl - si registrano sette nuovi casi positivi. Due pazienti risiedono a Latina, gli altri comuni interessati sono Cisterna di Latina, Fondi, Minturno, Sezze e Terracina. Solo il paziente di Terracina è stato ricoverato presso la terapia intensiva del Goretti. Due pazienti sono stati collocati in isolamento domiciliare mentre gli altri cinque sono ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere».

«Nella giornata di ieri, purtroppo, si è anche registrato il quarto decesso di una paziente di 82 anni, ricoverata presso lo Spallanzani, e residente a Formia» chiariscono dall'Azienda Sanitaria. Ieri infatti il decesso era rimasto fuori dal bollettino quotidiano. Quindi, riepilogando i casi positivi registrati in provincia di Latina salgono a 47, sette più di ieri. Ventidue sono le persone ricoverate. Un'altra persona risulta "negativizzata", ovvero è tornata negativa all'ultimo tampone effettuato e quindi le persone guarite salgono a quattro.

Ma la cosa che preoccupa è il numero delle persone in quarantena. «Complessivamente, ad oggi, sono 1.200 le persone in isolamento domiciliare - spiega la Asl - in aggiunta ai 12 pazienti positivi precedentemente evidenziati». Un incremento di circa 400 unità rispetto a ieri. Tra le persone non contagiate per le quali la Asl ha disposto l'isolamento ci sono quelle che hanno avuto contatti diretti con casi positivi (circa 600 nel solo comprensorio di Fondi e Lenola per via delle attività del centro anziani), e altri 600 che in ottemperanza al decreto governativo hanno comunicato alla Asl il loro rientro dal nord Italia.

A Latina un rapinatore è stato arrestato: aveva assaltato una farmacia con il volto nascosto da una mascherina anticoronavirus mescolato agli altri clienti. Arrivato il suo turno, ha tirato fuori il coltello, minacciato il farmacista ed è fuggito con 50 euro. Dopo pochi minuti una volante della polizia lo ha individuato. Aveva ancora mascherina e coltello: gli agenti lo hanno arrestato.

A Fondi invece un uomo di 62 anni ha cercato di cacciare due senzatetto che dormivano nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso e non riuscendoci ha chiamato il 113. Gli agenti arrivati sul posto hanno scoperto che i due clochard trovano riparo nelle giornate di grande freddo nei pressi dell’ospedale con il consenso del personale sanitario. Hanno quindi chiesto conto all’uomo della sua presenza nei pressi dell’ospedale in quanto residente fuori dal comune di Fondi (è infatti di Campodimele). Il 62enne si è giustificato «adducendo non meglio precisate ragioni di carattere sociale, e pertanto alla luce delle futili ragioni del viaggio, in aperta violazione di quanto disposto dal D.P.C.M. del 9 marzo, per D.L. A. nato a Campodimele (LT) nel 1958 è scattata la denuncia per violazione dei provvedimenti dell’Autorità».

