Coronavirus, caso positivo in Sicamb: azienda chiusa fino al 23

"Abbiamo messo subito in campo, anche in anticipo rispetto al sorgere dell'emergenza, tutte le precauzioni per i dipendenti", lo ha detto il dirigente della Sicamb di Latina, Giorgio Klinger, dopo il caso di un contagio tra gli addetti dell'azienda. "Il dipendente non è a lavoro da diversi giorni, e ha fornito tutti i nominativi delle persone con cui è stato a contatto", spiega ancora Klinger che questa mattina ha svolto una riunione con le Rsu per capire quali azioni sará necessario mettere in campo nei prossimi giorni. I locali sono stati subito sanificati e la Sicamb riaprirà lunedi prossimo, il 23 marzo. © RIPRODUZIONE RISERVATA