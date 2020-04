Coronavirus, altri sette casi: Latina sale a 466 contagiati, i guariti sono il doppio dei ricoverati

Altri sette casi, proprio come ieri: in provincia di Latina salgono a 466 i contagiati dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Il bollettino della Asl del 19 aprile riporta che i sette nuovi ammalati sono stati riscontrati a Fondi (3 casi), Latina (1), Aprilia (1), Formia (1) e Cori (1) e sono tutti trattati a domicilio. E' questa infatti la buona notizia del giorno: calano ancora i ricoverati (non erano mai stati così pochi dal 20 marzo scorso, come evidenziato dal grafico.

I pazienti ospitati nelle strutture ospedaliere pontine sono scesi di 8 unità in un solo giorno, dai 75 di sabato 18 aprile ai 67 di oggi. Il calo è continuo dal 7 aprile quando è stato raggiunto il picco dei 121 ricoverati. Scendono anche i contagiati più gravi, sono infatti solo quattro quelli tutt'ora ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva del Goretti. Complessivamente, sono 758 le persone in isolamento domiciliare, 42 meno di sabato. E parallelamente 6.653 persone hanno terminato il periodo di isolamento, 193 più del giorno precedente.

Altre 3 persone sono guarite. In tutto sono 136 i negativizzati dall'inizio dell'emergenza, il doppio di sette giorni fa.



Come si vede dal grafico l'incremento costante di negativizzati al 3 tampone dall'unidici aprile scorso è stato contestuale al progressivo decremento dei ricoveri iniziato il 7 aprile.

Ultimo aggiornamento: 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA