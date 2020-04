Coronavirus, nuovo ciclo di disinfezione del territorio a Latina: le date, gli orari

Partirà lunedì 20 aprile un nuovo ciclo di interventi di disinfezione su tutto il territorio nell'ambito degli interventi legati all'emergenza Coronavirus. Lo rende noto il Comune di Latina. «Il servizio sarà svolto dalla ditta specializzata Sogea Srl in 6 giorni lavorativi mediante l’erogazione di prodotto disinfettante sulle vie comunali».

Di seguito il cronoprogramma e le zone interessate:

20 aprile 2020 - dalle 19.00 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina.

21 aprile 2020 - dalle 19.00 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: C.so Matteotti – Strada Epitaffio – Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156.

22 aprile 2020 - dalle 19.00 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina – Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido.

23 aprile 2020 - dalle 19.00 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali comprese tra: Via Duca Del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via Del Lido – Via Diaz – V. Medaglie d’Oro – Via C. Augusto – Via Don C. Torello – SR 156.

24 aprile 2020 - dalle 19.00 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali di: Latina Scalo, Quartieri Q4 e Q5, Latina mare, compresi Borgo Sabotino e Borgo Grappa.

27 aprile 2020 - dalle 19.00 a mezzanotte

Disinfezione delle vie comunali di: Borgo Carso, Borgo Podgora, Tor Tre Ponti, Chiesuola, Le Ferriere, Borgo Piave, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Isonzo.

«Durante il trattamento si raccomanda ai cittadini di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, di chiudere porte e finestre e di tenere in casa gli animali domestici».

