Pizze e pasticcini venduti malgrado la chiusura: a Latina titolari e clienti multati, locali chiusi per 5 giorni

controlli

Latina

nota pizzeria

nota attività commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un primo bilancio deinelle giornate di Pasqua e Pasquettaarriva dalla Questura di. «In larga parte i cittadini hanno compreso la necessità di rispettare le regole per poter finalmente uscire dalla situazione di emergenza - spiegano da Corso della Repubblica - Alcuni però continuano ad aggirare le prescrizioni con vari stratagemmi».E' accaduto che sabato sera a Latina due locali abbiano violato il divieto di vendita diretta imposto da prescrizioni governative e ordinanze. «Unadel centro - raccontano dalla Questura - invece di provvedere alla consegna a casa della pizza da asporto ordinata, come previsto dal DPCM, consegnava le pizze ai clienti direttamente nel negozio con conseguente fila di avventori sui marciapiedi in attesa del turno». La Squadra Volante intervenuta sul posto ha contravvenziona sia il titolare sia i clienti in attesa e «ha irrogato il provvedimento di chiusura per cinque giorni dell’esercizio commerciale con conseguente comunicazione alla Prefettura di Latina per i provvedimenti successivi».Analogo episodio si è verificato sempre a Latina nella mattinata di Pasqua. «Ancora un volta a violare le disposizioni del DPCM è stata unadel capoluogo pontino che vendeva la propria merce di pasticceria direttamente al pubblico dal retro del locale. Questo ulteriore caso di trasgressione alle norme poste ad argine del diffondersi del Covid-19 costerà al gestore dell’attività commerciale una multa e la chiusura dell’esercizio commerciale per 5 giorni». Stessa sorte è toccata agli avventori che sono stati tutti sanzionati.