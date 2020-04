Coronavirus, due nuovi casi ad Aprilia e altri 30 guariti in provincia di Latina

Due soli nuovi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina. Lo ha comunicato alle 15.30 la Asl pontina nel tradizionale bollettino quotidiano arrivato al 54° giorno dall'inizio dell'emergenza. « Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, di cui uno trattato a domicilio» spiega la Asl di Latina chiarendo che i due cai sono stati registrati entrambi nel Comune di Aprilia. Fortunatamente non si sono registrati nuovi decessi: le vittime in questi due mesi sono 25.

Il manager Asl: «Coronavirus, a Latina ottenuti grandi risultati, ma ora non disperdiamo tutto»

Alla luce di questi nuovi numeri i casi totali di contagio dal 3 marzo scorso salgono a 502. I pazienti ricoverati scendono ancora, sono 59, due meno di ieri ( e sono solo due i pazienti ricoverati presso la Terapia Intensiva del Goretti); le persone curate in casa al momento sono 155 e i pazienti in carico alla Asl (tra ricoverati e positivi in isolamento domiciliare) sono 214: è il numero più basso dal 26 marzo scorso; altre 30 persone sono guarite e così i negativizzati salgono a 263: in tutto sono 674 le persone in isolamento domiciliare e parallelamente salgono a 8.347 quelle che hanno terminato il periodo di quarantena.

Ultimo aggiornamento: 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA