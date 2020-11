Coronavirus, il giorno del record: 316 nuovi casi in provincia di Latina e un altro morto

Nuova impennata dei casi di Covid 19 in provincia di Latina. Dopo due giorni di calo, i dati di oggi parlano di 316 positivi (contro 130 di ieri) e battono ogni record da quando è iniziata la pandemia. Mai prima d'ora, infatti, si erano raggiunti e superati i 300 casi di contagio in un solo giorno. Da registrare anche un altro morto, benché non residente fuori provincia

La Asl nel bollettino quotidiano informa che i casi sono «distribuiti nei Comuni di Aprilia (24), Bassiano (1), Castelforte (1), Cisterna di Latina (29), Cori (28), Fondi (14), Formia (17), Gaeta (3), Itri (1), Latina (83), Lenola (4), Minturno (4), Monte San Biagio (4), Norma (2), Pontinia (5), Ponza (2), Priverno (10), Rocca Massima (5), Roccagorga (1), Sabaudia(6), Circeo (1), Santi Cosma e Damiano (10), Sermoneta (9), Sezze (24), Sonnino (4), Spigno Saturnia (1) e Terracina (23)».

Con quelli di oggi sono 4.618 i casi da inizio pandemia, 1088 i guariti, 69 i morti (dato riferito solo ai residenti), 3461 gli attualmente positivi, 3288 dei quali seguiti a domicilio e 173 ricoverati.

