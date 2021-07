Covid: 31 casi in provincia, al Circeo tornano mascherine

Sabato 24 Luglio 2021, 14:03

Trentuno nuovi contagi in 10 comuni pontini. Otto i positivi a Formia, sei a Gaeta, quattro a Latina, tre nelle città di Fondi e San Felice Circeo, due ad Aprilia e Sabaudia, uno nei comuni di Minturno, Sermoneta e Sezze. Un dato che porta il conto totale dall'inizio del mese di luglio a 410 casi di Covid. Ci sono inoltre 10 guarigioni e tre ricoveri ma nessun decesso. Attenzione particolare è rivolta ai comuni di Gaeta, Formia, Ponza e San Felice. Proprio a San Felice, in considerazione di assembramenti e dell'aumento di contagi, il sindaco ha emesso un'ordinanza che ripristina l'obbligo delle mascherine nel centro storico. «Il Circeo non rischia di trasformarsi in una micro zona rossa – sottolinea il primo cittadino Giuseppe Schiboni – né ci sono le condizioni perché lo diventi. Piuttosto, come avevo già detto alcuni giorni fa, è necessario ridurre i rischi di contagio all’interno del centro storico dove, complici le sue ridotte dimensioni e l’affollamento serale dovuto alla movida, si creano pericolosi assembramenti. Vista l’impossibilità di mantenere il distanziamento di sicurezza, ho ritenuto necessario inserire l’obbligo di indossare le mascherine, come già fatto un anno fa»