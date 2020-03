© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agire sotto pressione, senza mai perdere la lucidità e quella capacità di analisi proprie degli allenatori vincenti. Gianluca Viscido e Roberto Giovannelli sono due tra i mister impegnati in prima linea nella difficile battaglia contro il Coronavirus. Età, mansioni e storie differenti, che si uniscono però in nome della stessa partita, quella più importante, da vincere il prima possibile.La passione che trasmettono ai ragazzi sul campo è quella che ogni giorno dimostrano nelle rispettive attività lavorative all'interno dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si sta affrontando con forza e caparbietà una sfida delicata.Gianluca Viscido, 42enne tecnico radiologo, è stato uno dei talenti calcistici nati e cresciuti a Latina, un 'tuttocampista', con doti tecniche sopra la norma, capace di inventare, segnare, ma soprattutto trascinare. Il carisma che ha messo in mostra durante la carriera calcistica, rappresenta un punto di forza per affrontare nel migliore dei modi l'emergenza sanitaria: "Siamo tutti pronti e compatti all'interno dell'Ospedale per far fronte ad una situazione complicata, dalla quale desideriamo uscire il prima possibile. Per quanto mi riguarda, in questo momento prevale da una parte un senso di preoccupazione per la propria salute e quella dei pazienti, dall'altra la voglia di affrontare con coraggio un nemico invisibile. Devo dire che c'è davvero un grande senso di unità tra tutti i medici, tecnici, infermieri e operatori sanitari, avverto forte solidarietà tra di noi ed è bello vedere quante persone ci stiano aiutando con piccoli e grandi contributi. Un grazie lo dobbiamo ai ristoratori di Latina che quotidianamente ci garantiscono dei pasti e anche all'associazione 'Alessia e i suoi Angeli' che sta raccogliendo fondi utili per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione per il personale medico. Rinnovo l'invito a rimanere a casa, solo così potremo ostacolare il contagio".Gianluca, dopo aver finito il proprio turno di lavoro, si mette in contatto via whatsapp con i suoi piccoli atleti della società Atletico Latina: "Il nostro staff tecnico coinvolge i ragazzi attraverso piccoli esercizi con il pallone da svolgere dentro casa. Un modo per impiegare il tempo in maniera ludica e costruttiva, facendo ciò che amano di più: giocare a calcio".Di partite decisive Viscido ne ha vissute tante, ma quella contro il Covid-19 ha un significato totalmente diverso: "Spesso ripenso ai bei momenti vissuti sul campo, come ad esempio alla doppietta realizzata all'esordio con la maglia del Latina in serie D sotto gli occhi di mio padre, e alla condivisione di momenti unici con i compagni di squadra. Vincere contro il Coronavirus sarà come aver ottenuto il successo in un campionato e sono certo che ce la faremo".Il 'Goretti' dispone di professionalità di livello, pronte a fronteggiare un avversario di cui non si conoscono tutti gli 'schemi'. Tra queste c'è il Coordinatore infermieristico Utic e Cardiologia Roberto Giovannelli, 57enne allenatore del Nuovo Latina, uno che di successi se ne intende: "Viviamo una situazione in continua evoluzione, in questo momento ho totalmente messo da parte il calcio per concentrarmi nella maniera migliore possibile sul lavoro. Posso dire che nel mio reparto, così come in tutto il nosocomio, tutti stanno assumendo un atteggiamento esemplare, quello che occorre per vincere una battaglia. Ci vorrà del tempo, ma riusciremo nell'intento, di certo, almeno nel medio-breve termine, cambierà il nostro modo di vivere. Impareremo a riconoscere e ad apprezzare il valore delle piccole cose e la semplicità di gesti quotidiani che oggi sembrano lontani".