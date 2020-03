Coronavirus, annullata e rinviata in autunno l'undicesima edizione della "Corrisperlonga"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà posticipata in autunno l’undicesima edizione della Corrisperlonga. Lo comunicano gli organizzatori dell’associazione Sperlonga Eventi: «Vista la situazione sanitaria in Italia, in questo specifico momento, rappresentata dal persistere del fenomeno Coronavirus».Si è deciso di annullare la corsa di 10 chilometri prevista il 15 marzo . «Avevamo avuto – dichiarano Luca D’Agostino e Paolo Lancerin, rispettivamente presidente e direttore tecnico dell’associazione - tantissime iscrizioni anche quest’anno. Eravamo, come sempre, pronti ad offrire una grande edizione ma abbiamo pensato che radunare tantissime persone in un luogo, tecnicamente piccolo, come la piazza che ospita la partenza e l’arrivo della competizione sarebbe stato deleterio, e quindi da irresponsabili. Speriamo, anzi ne siamo certi, che in autunno questa vicenda sarà solo un brutto ricordo e ancor prima ritorneremo a vivere senza questa angoscia e a far respirare a tutti l’aria dolce della nostra bella Italia».