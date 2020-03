Ultimo aggiornamento: 15:51

La Asl di Latina nell'ambito della riduzione dei servizi per recuperare personale e affrontare l'emergenza Coronavirus ha disposto la chiusura dell'Ambufest, il servizio che nel fine settimana svolge attività ambulatoriale per evitare che casi inappropriati vadano in pronto soccorso. Chi era di turno sarà utilizzato in ospedale per le necessità del caso. L'azienda aveva già ridotto l'attività nottura dei "Pat", punti di assistenza territoriale, dirottando il personale all'emergenza in atto.Al "Santa Maria Goretti", intanto, si stanno svolgendo una serie di spostamenti di materiale per consentire di recuperare stanze da destinare all'isolamento di pazienti che arrivano con un sospetto, sono sottoposti a tampone e debbono restare in osservazione per il tempo necessario. Interventi sono in corso nei poliambulatori, al di sotto del reparto di malattie infettive.