Coronavirus, altra vittima ad Aprilia: muore lo chef Roberto "Bubu" Rubino

Lutto ad Aprilia. Ancora una volta a causa del coronavirus. Ieri è deceduto lo chef Roberto Rubino, conosciuto da tutti con il soprannome "Bubu", aveva 73 anni . Roberto Rubino era stato trasferito ad Anzio , era in attesa al pronto soccorso dell'ospedale Riuniti. Doveva essere ricoverato dopo aver contratto il coronavirus giorni fa. Sarebbe stato a breve trasferito all'ospedale dei Castelli, ad Ariccia, ma non c'è stato il tempo. E' morto mentre aspettava.

L'intera comunità apriliana è sconvolta dall'accaduto, ora si stringe attorno al dolore dei familiari. Roberto Rubino anni fa aveva aperto un ristorante in zona Toscanini , per anni invece - seguendo il suo amore per il calcio - aveva ricoperto il ruolo di dirigente dell'Aprilia seguendo la squadra con grande passione. In tanti lo ricordano con affetto e stima anche sui social.

