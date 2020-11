Coronavirus, i positivi in provincia di Latina tornano a salire: sono 228 e ci sono altri 4 morti

Tornano a salire i nuovi contagi da Covid 19 in provincia di Latina e superano, di nuovo, quota 200. Sono 228 e si registrano altri 4 decessi che portano il dato a oltre cento vittime dall'inizio della pandemia.

«Rispetto alla giornata di ieri - rende noto la Asl - si sono registrati 228 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (31), di Castelforte (9), di Cisterna di Latina (8), di Cori (4), di Fondi (17), di Formia (6), di Gaeta (11), di Itri (3), di Latina (64), di Lenola (5), di Maenza(1), di Minturno (12), di Monte S. Biagio (3), di Pontinia (9), di Priverno (3), di Prossedi(2), di Roccagorga (1), di Sabaudia (6), di Sermoneta (2), di Sezze (4), di Sonnino (2), di Sperlonga (1), di Spigno Saturnia (2) e di Terracina (22)».

I decessi sono avvenuti a Lenola, Sabaudia e Terracina (2). Con quelli odierni sono 6235 i casi da inizio pandemia, la prevalenza (contagi per 10.000 abitanti) arriva a 108,39 -e l'allarme scatta quando è superiore a 10.... - sono guarite finora 1375 persone, i decessi sono 99 riferiti a soli residenti in provincia, ma 104 in totale. Sono attualmente positivi 4761 cittadini, 4581 dei quali seguiti a domicilio e 180 ricoverati.

