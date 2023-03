Cooperativa Karibu in liquidazione coatta, nominato il commissario Francesco Cappello

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il decreto di liquidazione coatta per la società cooperativa Karibu, con sede a Sezze, in provincia di Latina. Il decreto, firmato dal ministro Adolfo Urso il 27 febbraio, nomina Francesco Cappello commissario liquidatore.

Sulla base di notizie apparse sugli organi di stampa, ricostruisce una nota del ministero, la Direzione generale vigilanza sugli enti cooperative e società in quanto Autorità di vigilanza, ha disposto una ispezione straordinaria conclusasi il 29 novembre.

Gli ispettori del Mimit hanno proposto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in quanto hanno ravvisato l'ipotesi di insolvenza della società avendo maturato debiti in particolare verso l'erario.

Inoltre, dalla visura camerale aggiornata, si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2021, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza.

Le attività di verifica hanno altresì rivelato che la situazione di insolvenza ha portato al mancato pagamento di mensilità stipendiali, per cui pendono anche diverse vertenze all'esame dell'Ispettorato del Lavoro, nonché dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali. Il decreto, che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, è già efficace.

Gli ex vertici della coop, Marie Therese Mukamitsindo e Michel Rukundo, rispettivamente suocera e cognato del deputato Aboubakar Soumahoro, sono accusati di presunta evasione fiscale e false fatturazioni nell’ambito della gestione dell’ospitalità ai migranti, tramite la cooperativa Karibu ma anche il consorzio Aid. Alla donna sono stati posti i sigilli a beni per un valore equivalenti di circa 640mila euro, al figlio 13mila euro. Ha invece rinunciato a presentare ricorso a Latina Liliane Murekatete, l’altra figlia di Mukamitsindo e moglie dell’onorevole Soumahoro, tramite il suo avvocato Lorenzo Borrè.