Controllo di vicinato, parte a Latina progetto pilota. Siglato protocollo d'intesa tra Prefettura e Comune

Firmato a Latina il protocollo d'intesa sul "Controllo di vicinato" dal prefetto Maria Rosa Trio e dal sindaco Damiano Coletta. Il progetto pilota partirà da Latina Scalo e coinvolgerà gruppi di cittadini per aumentare il livello di sicurezza del quartiere. Ciascuno potrà segnalare presenze o movimenti sospetti chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Ciascun gruppo di cittadini avrà un coordinatore che si relazionerà con la polizia municipale, responsabile del progetto, che a sua volta si interfaccerà con polizia, carabinieri e finanza. Nei prossimi giorni il progetto verrà presentato alla cittadinanza in una assemblea pubblica che si terrà nell'aula parrocchiale della chiesa di San Giuseppe allo Scalo.Alla firma erano presenti anche il questore Carmine Belfiore e il colonnello dei carabinieri Pietro Dimiccoli, oltre al vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Paola Briganti. Tutte le forze dell'ordine partecipano a questa iniziativa. Sul sito della prefettura oltre al protocollo d'intesa sarà pubblicato un vademecum per il cittadino.