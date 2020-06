Cisterna, schianto all'uscita del mercato: tre donne ferite

Ultimo aggiornamento: 16:45

Spettacolare incidente stradale questa mattina a Cisterna. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 11 nell’area artigianale, all’incrocio tra via Bologna e via delle Regioni. Due le auto coinvolte: un Lancia Musa, con a bordo due ragazze di Cisterna, e una Lancia Y, guidata da una donna di mezza età, sempre di Cisterna. Nell’impatto all’incrocio tra le due vie, la Lancia Musa si è rovesciata sulla fiancata.Le ragazze, figlie di un noto giostraio, residenti non lontano dal luogo dello scontro, sono riuscite ad uscire dalla capote divelta. Tante le persone accorse, appena uscite dal mercato settimanale, che si sono affollate nel punto dell’incidente. Tutte e tre le occupanti delle auto sono state soccorse e ricoverate all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure del caso ma le loro condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di rito e per accertare le cause dell'incidente.